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Giriş Tarihi: 29.2.2024 17:04 Son Güncelleme: 29.2.2024 17:08

Şanlıurfa'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yolunda karşısında geçemeyen çalışan küçük kız ve halasına midibüs çarptı. Meydana gelen kazada 9 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti. Halası yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Atatürk Bulvarında henüz sürüsünün ismi öğrenilmeyen midibüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep E.(9) ile halası Tuğba E'e (31) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hala ve küçük kız yola savruldu.

Kazada yaralanan hala ve yeğene ilk müdahalesi olay yerindeki polisler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hala ve kız ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep E, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
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