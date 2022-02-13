Şanlıurfa’da halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinede bulunan Sırrın Karşıyaka Zeytindalı Kampüsünün önünde halk otobüsü, trafik ışıklarının çalışmadığı önü sürülen kavşakta önüne aniden çıkan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan halk otobüsü kampüsteki bir lisenin duvarına çarparak durabildi.

Kazada otobüs şoförü Memduh Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ayrıca AFAD aracında bulunan 3 kişi de yaralandı. Korkunç kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralılar, Mehmet Ş. (34) ve Haydun Ç.'yi (49) Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Orhan B. (40) ise Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Hayatını kaybeden şoför Memduh Ç'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.