Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 13.2.2022 11:31 Son Güncelleme: 13.2.2022 11:49

Şanlıurfa'da halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Sırrın Karşıyaka Zeytindalı Kampüsü önünde AFAD aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada otobüs şoförü Memduh Ç. olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinede bulunan Sırrın Karşıyaka Zeytindalı Kampüsünün önünde halk otobüsü, trafik ışıklarının çalışmadığı önü sürülen kavşakta önüne aniden çıkan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan halk otobüsü kampüsteki bir lisenin duvarına çarparak durabildi.

Kazada otobüs şoförü Memduh Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ayrıca AFAD aracında bulunan 3 kişi de yaralandı. Korkunç kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralılar, Mehmet Ş. (34) ve Haydun Ç.'yi (49) Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Orhan B. (40) ise Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Hayatını kaybeden şoför Memduh Ç'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

KDV’nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak? İşte yeni fiyatlar...
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Bakırköy'de silahlı çatışma
İşte CHP'li başkanın yaptığı milyonluk rantın detayları! Köylüden dönümünü 35 bin liraya aldılar...
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı:
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını SABAH'a anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem
Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray ve Kremlin'den peş peşe açıklamalar
SON DAKİKA: Alman basını Rusya'nın Ukrayna işgalinin tarihini verdi! Zelenskiy'den flaş açıklama!
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA