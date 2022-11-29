Şanlıurfa’da hasta yakını doktorun burnunu kırmıştı: Öfkesine yenilmiş!

'ÖFKEME YENİLDİM'

Hüseyin D.'nin polisteki ifadesinde hasta olan annesini tedavi için hastaneye götürdüğünü belirterek, "Annem ile sıra bekliyorduk. Ancak uzun süre beklememize rağmen bize bakan olmayınca doktora seslendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca kendimi kaybettim ve öfkeme yenilerek istemediğim bu olay meydana geldi. Pişmanım" dediği öğrenildi.



BAKAN KOCA'DAN TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaşanan olaya tepki gösterdi. Sağlıkta şiddetin azaldığı bir dönemde bu durumun herkesi üzdüğünü belirten Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır."