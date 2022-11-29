Şanlıurfa’da hasta yakınından doktora saldırı

Olay Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre Uzm. Dr. Orhan Hagi, başka hasta ile ilgilenirken, işlem yaptığı sırada diğer hasta yakınlarının "Benim hastam daha acil, önce benim hastama bak" dediği ve bunun üzerine yaşanan tartışmada Uzm. Dr. Hagi ile bilgi işlem sekreterine saldırıldı.

Saldırıda Uzm. Dr. Hagi'nin burnu kırıldı ve sevk edildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Doktora saldıran 1 kişi ise gözaltına alındı.

Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi, yaklaşık 6 ay önce de bir hasta yakına tarafından saldırıya uğramıştı.