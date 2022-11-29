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Giriş Tarihi: 29.11.2022 00:13

Şanlıurfa’da hasta yakınından doktora saldırı

Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi, ikinci kez hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Burnu kırılan doktor ameliyata alınırken, saldırgan da gözaltına alındı. Aynı olayda bilgi işlem sekreterinin de yaralandığı öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da hasta yakınından doktora saldırı

Olay Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre Uzm. Dr. Orhan Hagi, başka hasta ile ilgilenirken, işlem yaptığı sırada diğer hasta yakınlarının "Benim hastam daha acil, önce benim hastama bak" dediği ve bunun üzerine yaşanan tartışmada Uzm. Dr. Hagi ile bilgi işlem sekreterine saldırıldı.

Saldırıda Uzm. Dr. Hagi'nin burnu kırıldı ve sevk edildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Doktora saldıran 1 kişi ise gözaltına alındı.

Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi, yaklaşık 6 ay önce de bir hasta yakına tarafından saldırıya uğramıştı.

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Şanlıurfa’da hasta yakınından doktora saldırı
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