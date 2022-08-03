Şanlıurfa’da hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'da Akçakale Devlet Hastanesi bahçesinde dün yaşanan olayda Akçakale İlçesi Narlıova Mahallesinde, birbirine komşu Narlıova ve Kılıçlı mahallerinde tarla komşusu olan Kılıç ve Erbek aileleri arasında su meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Mehmet K. (15) Muhammed El Muhammed (37) ve Halil K.(22) yaralandı.

Kavganın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Kavgaya karışanları belirlemek için çalışma yapan jandarma ekipleri, Mehmet Erberk (51) isimli şahsı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Akçakale Devlet Hastanesine getirilen zanlı, jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.