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Giriş Tarihi: 2.11.2022 15:48 Son Güncelleme: 2.11.2022 16:01

Şanlıurfa'da hastaneden kaçırılan bebek bulundu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da Eyyübiye Devlet Hastanesi'nde 3 günlük bebek kaçırılmasına ilişkin yapılan operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da hastaneden kaçırılan bebek bulundu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da dün Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen 3 günlük yenidoğan bebek kaçırılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yapılan çalışmada gözaltına alınan 5 kişi Adliye'ye sevk edildi.

Olayla ilgili resmi açıklama yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması olayında M.K. (30) isimli şahsın, nüfusa kayıtlı olmayan isimsiz 3 günlük kız bebeği, babasının hastanede işlemleri gerçekleştirdiği sırada şüpheli şahıslar tarafından kaçırılmıştır. Konu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan geniş çaplı araştırmada bahse konu bebeğin şüpheliler M.K. (18) ve S.S.Ç. A.L.K. (17) isimli şahıslar tarafından hastaneden kaçırıldığı, şüphelilere A.K. (50) isimli şahsın yardım ederek bebeği aynı gün Haliliye İlçesi Devteşti Mahallesinde bulunan ikamete götürerek sakladıkları tespit edilmiştir. Yapılan operasyonda isimsiz bebek ile bahse konu 3 şüpheli yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda bebeğin şüphelilerin akrabaları olan M.K. (48) ve H.K. (45) isimli şahıslara verilmek üzere kaçırıldığı anlaşılmış, adı geçen şahıslar da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması olayı ile ilgili yapılan araştırma neticesinde bulunan isimsiz bebek sağlık kontöründen geçirildikten sonra ailesine teslim edilmiş, konu ile ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanıp adiyeye sevk edildi. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Şanlıurfa'da hastaneden kaçırılan bebek bulundu: 5 gözaltı
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