Şanlıurfa’da havale geçiren 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa. Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 6 aylık Osman Ö. İsimli bebeği bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 6 aylık Osman Ö. İsimli bebek, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Havale geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen 6 aylık Osman Ö. İsimli bebeğin cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.