Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da havale geçiren 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.7.2023 22:54 Son Güncelleme: 10.7.2023 23:00

Şanlıurfa'da havale geçiren 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde beşiğinde havale geçiren 6 aylık Osman Ö. isimli bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da havale geçiren 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa. Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 6 aylık Osman Ö. İsimli bebeği bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 6 aylık Osman Ö. İsimli bebek, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Havale geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen 6 aylık Osman Ö. İsimli bebeğin cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da havale geçiren 6 aylık bebek hayatını kaybetti
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