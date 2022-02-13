Şanlıurfa’da hırsızlar caminin klima motorlarını çaldı

Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi Ulu Camii'nin klima motorlarını çaldı. Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde bulunan tarihi Ulu Camii'de yaşandı.

İddiaya göre, gece yarısı camiye gelen hırsızlar, caminin damına çıkarak klima motorlarını söküp götürdü. Şahıslar yaklaşık 50 bin TL değerinde olduğu öğrenilen cihazlarla kayıplara karıştı.

Klimaların çalışmadığını fark eden cami görevlileri, dama çıktı. Klimaların motorlarının söküldüğünün fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, cami avlusunda keşif yaptıkları görülen 3 şüphelinin eşkalini belirledi. Polisler, şahısların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.