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Giriş Tarihi: 6.9.2023 10:00 Son Güncelleme: 6.9.2023 10:16

Şanlıurfa’da hırsızlık yaparken hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iddialara göre hırsızlık için trafonun içine giren bir kişi, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da hırsızlık yaparken hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi Akabe TOKİ'de henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi gece geç saatlerinde mahallenin elektriğini sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi. İddiaya göre, trafoda kabloyu kesmek isteyen şahıs, elektrik akıma kapıldı.

Trafonun kapısının açık olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafonun içerisinde yerde yatan birini gördü.

Polislerin İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da hırsızlık yaparken hayatını kaybetti
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