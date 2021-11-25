Şanlıurfa’da ’Hudut Kartalları’ affetmedi

Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Şanlıurfa ve Hatay'da görev yapan Hudut Kartallar, Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.