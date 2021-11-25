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Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:21 Son Güncelleme: 25.11.2021 13:24

Şanlıurfa'da 'Hudut Kartalları' affetmedi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da ’Hudut Kartalları’ affetmedi

Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

Şanlıurfa ve Hatay'da görev yapan Hudut Kartallar, Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

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Şanlıurfa'da 'Hudut Kartalları' affetmedi
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