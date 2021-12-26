Şanlıurfa’da husumetli 2 aile barıştı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Kabahaydar bölgesinde Yıldırım ile Kırmızı aileleri arasında başlayan husumet siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı.

Kalecik Mahallesinde bir araya gelen her iki ailenin fertleri, barış yemeğinin ardından aralarındaki husumeti sonlandırdı. Barış yemeğine katılan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kalecik Mahallemizde Yıldırım ve Kırmızı aileleri arasındaki dava, Ateş Ailesinin araya girmesi ile barışa döndü. Barışa AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar önceki dönem Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu ve Eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi katıldılar. Barışa katkı sunanlardan Allah razı olsun. Daim olsun."