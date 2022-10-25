Şanlıurfa’da husumetli ailelerin kavgasındaki ölen 2 öğrenci toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün meydana gelen olayda daha önce aralarında husumet bulunan aileler okul önünde Sinan A. yönetimindeki servis aracının önünü kesilerek iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti. Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümeyya Yeten hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 13 yaralıdan 2 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna getirilen Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten cenazeleri adli tıp kurumundan alınarak gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde toprağa verildi.