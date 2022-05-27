Şanlıurfa’da icra müdürlüklerine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa il merkezi ve Siverek ilçesi ile Eskişehir, Ankara ve Gaziantep illerinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştığı belirlenen İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarının da bulunduğu 5'i aktif İcra Müdürlüğü personeli, 2'si İcra Müdürlüğünden emekli personel ve 3'ü bilirkişi 24 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi yapılan operasyonda Polis ekiplerince, Şanlıurfa il merkezi ve Siverek ilçesi ile Eskişehir, Ankara ve Gaziantep illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 kişi yakalandı.