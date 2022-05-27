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Giriş Tarihi: 27.5.2022 13:25

Şanlıurfa'da icra müdürlüklerine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da icra müdürlüklerine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı

Şanlıurfa merkezli Eskişehir, Ankara ve Gaziantep illerinde bulunan toplam 24 adreste icradan satılan malzemelerle ilgili usulsüzlük yapan suç örgütüne "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 22’kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa il merkezi ve Siverek ilçesi ile Eskişehir, Ankara ve Gaziantep illerinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştığı belirlenen İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarının da bulunduğu 5'i aktif İcra Müdürlüğü personeli, 2'si İcra Müdürlüğünden emekli personel ve 3'ü bilirkişi 24 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi yapılan operasyonda Polis ekiplerince, Şanlıurfa il merkezi ve Siverek ilçesi ile Eskişehir, Ankara ve Gaziantep illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 kişi yakalandı.

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Şanlıurfa'da icra müdürlüklerine rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
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