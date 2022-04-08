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Giriş Tarihi: 8.4.2022 20:33

Şanlıurfa'da iftar vakti meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

İHA
Şanlıurfa’da iftar vakti meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iftar vaktine dakikalar kala meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanstaki bayan sağlık görevlisi, korktuğu için ağlayan yaralı bir çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, iftar vaktine dakikalar kala Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. İftara yetişmek isteyen Ramazan G.'nin kullandığı 63 ZC 744 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AKK 493 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile aynı otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

BAYAN SAĞLIK GÖREVLİSİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine giden ambulanstaki bayan sağlık görevlisi korktuğu için ağlayan yaralı çocuğu kucağına alarak ambulansa götürerek sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da iftar vakti meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
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