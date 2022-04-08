Şanlıurfa’da iftar vakti meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, iftar vaktine dakikalar kala Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. İftara yetişmek isteyen Ramazan G.'nin kullandığı 63 ZC 744 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AKK 493 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile aynı otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.