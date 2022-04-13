Şanlıurfa’da iğrenç olay! 2,5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 16 yaşındaki bir şahıs 2.5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etti. Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne bağlı Sevimli Mahallesi'nde meydana geldi İddiaya göre H.Ö.(16) isimli şahıs 2,5 yaşındaki kız çocuğunu tenha bir yere götürdü. H.Ö burada küçük kıza tecavüz etti. Kız çocuğundan haber alamayan aile çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandırlıkta baygın halde buldu. Küçük kızı hemen hastaneye kaldırıldı.

Tecavüz şüphelisi H.Ö ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın evinin vatandaşlar tarafından daha sonra ateşe verildiği öğrenilirken aile mahalleyi hemen terk etti. Tecavüze uğrayan küçük kızın yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Küçük kıza tecavüz eden H.Ö. tutuklanarak ceza evine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.