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Giriş Tarihi: 7.6.2023 10:54

Şanlıurfa'da İhsan Diş sokak ortasında öldürülmüştü!

Şanlıurfa’da İhsan Diş'in (22), sokak ortasında tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin gündüz tartıştıkları İhsan Diş ile gece barışmak için bir araya geldikleri, çıkan tartışmada da öldürdükleri ortaya çıktı.

DHA
Şanlıurfa’da İhsan Diş sokak ortasında öldürülmüştü!

Devteşti Mahallesi'nde pazartesi gecesi İhsan Diş, tüfekle vuruldu. Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Diş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan Diş'i öldüren şüphelilerin F.A., R.A. ve A.K. olduğunu saptayıp, gözaltına aldı.



Şüpheliler, sorgularında olay günü gündüz saatlerinde İhsan Diş ile tartıştıklarını gece barışmak için bir araya geldiklerini, burada yeniden tartışma çıkınca da tüfekle vurduklarını söyledi.



Silahı kullanan F.A. ile R.A. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Şanlıurfa'da İhsan Diş sokak ortasında öldürülmüştü!
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