Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 16.9.2022 21:08 Son Güncelleme: 16.9.2022 21:15

Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan ve taş, sopaların kullandığı kavgada 9 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iki aile arasında kavga: 9 yaralı

Kavga akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Sevimli kırsal mahallesine bağlı Demircik Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Taş ve sopa darbeleriyle Mahmut T., Halil T., Halime D., Necmettin D., İsmail. D., Mehmet D., Utman D., Ahmet D. ve İsa D. yaralandı. Çevredekilerin 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri durumu kontrol altına alırken, 112 sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Dünyanın gözü bu zirvedeydi! Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022 | TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ arsa satışı projesi başlıyor! 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri nedir? 100 bin arsa projesi ne zaman başlıyor?
Son dakika | Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü
Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! İşte 2022 En fazla emekli promosyon veren bankalar listesi
TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet: TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri 2022 II 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA