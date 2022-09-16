Şanlıurfa’da iki aile arasında kavga: 9 yaralı

Kavga akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Sevimli kırsal mahallesine bağlı Demircik Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Taş ve sopa darbeleriyle Mahmut T., Halil T., Halime D., Necmettin D., İsmail. D., Mehmet D., Utman D., Ahmet D. ve İsa D. yaralandı. Çevredekilerin 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri durumu kontrol altına alırken, 112 sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.