Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede tanınan Hubeti ve Ubade ailelerine mensup kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aile mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taş, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Önay (35), doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.