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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:45 Son Güncelleme: 4.11.2022 11:56

Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Manice mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen kavgada, önceden aralarından husumet bulunan 2 grup sokakta karşılaşınca tartışmaya çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 ağır 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Cebrail E. (27), Abuzer E. (29), Mehmet E. (27) ve Bedir B.(38) olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif inan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cebrail Eğrik (27) burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri bölgede yaptığı çalışmada olaya karışan 1 kişiyi suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı
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