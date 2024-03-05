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Giriş Tarihi: 5.3.2024 21:07

Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

Şanlıurfa’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Abuzer Ölmez (27) hayatını kaybetti, 5 kişi ise gözaltına alındı.

DHA
Şanlıurfa’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesinde bulunan Osmanlı Mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Abuzer Ölmez, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Abuzer Ölmez'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Ölmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarıladı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
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