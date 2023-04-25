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Giriş Tarihi: 25.4.2023 11:54 Son Güncelleme: 25.4.2023 12:52

Şanlıurfa‘da iki grup arasında kavga: 3 yaralı, 11 gözaltı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Bayramın ilk günü çıkan bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına 11 kişi Adliyeye sevk edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa‘da iki grup arasında kavga: 3 yaralı, 11 gözaltı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada İ.D. ve M.D., ve ismi öğrenilmeyen bir kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından gözaltın alınan şahıslar adliye ye sevk edildi.

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Şanlıurfa‘da iki grup arasında kavga: 3 yaralı, 11 gözaltı
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