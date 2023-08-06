Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesi bağlantı yolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Vahit Polat'ın kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Vahit Polat'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı