Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri olası başka bir kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların arasında durumu ağır olan kişilerin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.