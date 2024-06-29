Şanlıurfa’da ilk hac kafilesi yurda döndü

Sabah saatlerinde GAP Havalimanına ulaşan hacıları yakınları karşıladı. Havalimanında gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Havalimanı girişinde bagaj işlemlerini tamamlayan hacılar, daha sonra çıkış kapısından dışarıya alınmaya başlandı. Havalimanı çıkış kapısında yakınlarını bekleyen kalabalık, hacıları alkışlarla karşıladı. Yakınları ve sevdikleriyle uzun bir sürenin ardından buluşan hacılar, kucaklaşıp hasret giderdi.

İl Müftüsü Ramazan Tolan ile Müftü Yardımcısı Dr. Abdulhamit Turgut, hacıları karşılayarak, onlarla sohbet etti. Hacılardan Burhan Akar, kutsal toprakları görmenin mutluluğunu dile getirerek, ''Allah herkese nasip etsin. Oraları görmek çok farklı bir duygu, maneviyatı anlatılmaz, anca gidince anlaşılıyor.'' ifadelerini kullandı.

Bir başka hacı ise, yaklaşık 15 yıldır bu anı beklediğini belirterek, ''Oraları anlatmakla olmaz. Gidip görmek gerekir. Tavaf ve ibadet esnasında farklı bir maneviyat içerisine giriyorsun, gençken ve gücün yerindeyse gidip görmek gerekir.'' dedi.