Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da ilk hac kafilesi yurda döndü
Giriş Tarihi: 29.6.2024 14:31 Son Güncelleme: 29.6.2024 14:38

Şanlıurfa’da ilk hac kafilesi yurda döndü

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren hacılar, yurda dönmeye başladı. Suudi Arabistan’da hac vazifelerini yerine getiren 361 kişilik ilk hacı kafilesi, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla saat 04.45’de Cidde’den Şanlıurfa’ya geldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da ilk hac kafilesi yurda döndü

Sabah saatlerinde GAP Havalimanına ulaşan hacıları yakınları karşıladı. Havalimanında gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Havalimanı girişinde bagaj işlemlerini tamamlayan hacılar, daha sonra çıkış kapısından dışarıya alınmaya başlandı. Havalimanı çıkış kapısında yakınlarını bekleyen kalabalık, hacıları alkışlarla karşıladı. Yakınları ve sevdikleriyle uzun bir sürenin ardından buluşan hacılar, kucaklaşıp hasret giderdi.

İl Müftüsü Ramazan Tolan ile Müftü Yardımcısı Dr. Abdulhamit Turgut, hacıları karşılayarak, onlarla sohbet etti. Hacılardan Burhan Akar, kutsal toprakları görmenin mutluluğunu dile getirerek, ''Allah herkese nasip etsin. Oraları görmek çok farklı bir duygu, maneviyatı anlatılmaz, anca gidince anlaşılıyor.'' ifadelerini kullandı.

Bir başka hacı ise, yaklaşık 15 yıldır bu anı beklediğini belirterek, ''Oraları anlatmakla olmaz. Gidip görmek gerekir. Tavaf ve ibadet esnasında farklı bir maneviyat içerisine giriyorsun, gençken ve gücün yerindeyse gidip görmek gerekir.'' dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da ilk hac kafilesi yurda döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA