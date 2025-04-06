Şanlıurfa’da ineğin teptiği çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Sendebelen Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Berfin G. (10) isimli kız çocuğu, ailesine ait ahırda beslediği ineğin tepmesi sonucu ağır yaralandı.

Ahıra giren yakınları Berfin G. baygın halde buldu. Aile daha sonra durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kız çocuğuna yapılan müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Berfin G. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Berfin'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.