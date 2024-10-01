Şanlıurfa’da inşaattan düşen çocuk işçi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 15 Temmuz Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk işçi, 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirdikten sonra, durumu kritik olan genci Şanlıurfa'ya sevk etti. Ancak, tüm müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı ve çevredeki güvenlik kameralarının incelemeleri sürüyor.