Şanlıurfa‘da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde, yapımı süren bir binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Ramazan A. isimli işçi, dengesini kaybederek yüksekten zemine düştü.

Kazayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif inan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan işçi, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ramazan A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. polis olayla ilgili soruşturma başlattı.