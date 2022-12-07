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Giriş Tarihi: 7.12.2022 22:36

Şanlıurfa'da iş yerinde meydana gelen patlama anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA
Şanlıurfa’da iş yerinde meydana gelen patlama anı kameraya yansıdı

Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan iş yerinde gaz sıkışmasından kaynaklanan ve 6 kişinin yaralandığı patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, patlamanın, bölgeden 2 vatandaş geçtikten kısa bir süre sonra yaşandığı görülüyor. Ayrıca patlamanın ardından vatandaşların olay yerine gelmesi de görüntülere yansıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 Aralık'ta 6 katlı apartmanın zemin katında patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmış, binanın zemin katındaki iş yerleri ve bazı daireler kullanılamaz hale gelmişti. Akçakale Kaymakamlığı, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını açıklamıştı.

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Şanlıurfa'da iş yerinde meydana gelen patlama anı kameraya yansıdı
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