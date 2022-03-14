Şanlıurfa’da işçi midibüsü devrildi: 15 yaralı

Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 10. kilometresi Organize Sanayi civarında meydana gelen kazada fabrika işçilerini taşıyan İzzet Kılıç kullandığı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada araçtaki 15 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar itfaiye ekipleri tarafından servis içerisinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.