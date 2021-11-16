Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde pamuk tarlasına giden tarım işçileri taşıyan traktör sulama kanalına devrildi. Kazada traktörde bulunan 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Şeyh Nebi mahallesinde meydana gelen kazada tarlaya pamuk toplamaya giden henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarındaki boş sulama kanalına düştü.
Kazada traktör üzerinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerinde itfaiye ekipleri yaralıları halat yardımıyla kanaldan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vinç yardımıyla traktör düştüğü kanaldan çıkarılırken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa’da işçileri taşıyan traktör sulama kanalına devrildi