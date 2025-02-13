Şanlıurfa’da kan donduran olay! İşçi feci şekilde can verdi!

Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Gelibolu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekiplerinin gerçekleştirdiği direk yenileme çalışması sırasında vinç operatörü Cebrail D. (29 )tarafından sökülen elektrik direği, işçilerin üzerine devrildi. Düşen direğin altında kalan DEDAŞ çalışanlarından Ömer Uğraş,(38) başına aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Kılıç (45) ise yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Uğraş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Mehmet Kılıç ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Uğraş'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından vinç operatörü Cebrail D. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.