Şanlıurfa’da işyerine silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu mahallesi Eyyüp Peygamber caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kişi veya kişiler tarafından bir kasaba silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın İbrahim Halil Baynaz olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ölen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp kurumu Morguna kaldırıldı.