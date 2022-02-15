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Giriş Tarihi: 15.2.2022 21:09 Son Güncelleme: 15.2.2022 22:28

Şanlıurfa’da Jandarma kapı hırsızlarını yakaladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Jandarma kapı hırsızlarını yakaladı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde demir kapı çalan hırsızlar Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine sağlı Günbalı mahallesinde İ.Ö. (45) isimli şahsın demir doğrama atölyesinin önünden demir kapı ve pencelerinin çalınması olayıyla ilgili şüpheli şahıs veya şahısların tespiti maksadıyla Eyyübiye Jandarma komutanlığı ekipleri Günbalı mahallesinden başlayarak 20 km boyunca 9 ayrı noktadaki toplam 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde beyaz renkli pikap tarzı bir hurda aracının bölgede gezdiği tespit etti.

Tespit edilen şüpheli aracın gece saatleri nedeniyle plakası görünmediğinden plakasını tespit etmek amacıyla MOBESE ve PTS kayıtları incelendiğinde şüpheli aracın plakasının edilerek olaydan önce yakıt aldıkları petrol istasyonu güvenlik kameralarından elde edilen eşkâl bilgilerinden hırsızlık olayı şüphelilerinin K.A. (32) ve N.D. (35) isimli şahıslar olduğu tespit edilerek göz altına alındı. Jandarma ekipleri N. D. isimli şahsı yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

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Şanlıurfa’da Jandarma kapı hırsızlarını yakaladı
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