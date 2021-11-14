Şanlıurfa’da kaçak avcılara suçüstü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ( DKMP) Şanlıurfa Şubesi ekipleri, kaçak av ve avcılık faaliyetleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, rutin olarak yapılan kontroller sırasında 2 şahsın av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem başlattı.

Şahısların avda yakaladıkları 4 adet canlı Kınalı keklik, 4 adet tahta kafes ve 5 adet kıl tuzağa el konuldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Şube Müdürlüğümüzce yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde usulsüz avlanma yapan 2 şahsa işlem yapılmış olup. Şahısların avda kullanmış oldukları 4 adet canlı Kınalı keklik,4 adet tahta kafes ve 5 adet kıl tuzak 'a el konulmuştur." denildi.