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Giriş Tarihi: 14.11.2021 16:44 Son Güncelleme: 14.11.2021 17:02

Şanlıurfa'da kaçak avcılara suçüstü

Şanlıurfa’da kaçak avcılara suçüstü

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ( DKMP) Şanlıurfa Şubesi ekipleri, yasa dışı av ve avcılık faaliyetlerini yapan 2 şahıs hakkında işlem başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ( DKMP) Şanlıurfa Şubesi ekipleri, kaçak av ve avcılık faaliyetleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, rutin olarak yapılan kontroller sırasında 2 şahsın av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem başlattı.

Şahısların avda yakaladıkları 4 adet canlı Kınalı keklik, 4 adet tahta kafes ve 5 adet kıl tuzağa el konuldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Şube Müdürlüğümüzce yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde usulsüz avlanma yapan 2 şahsa işlem yapılmış olup. Şahısların avda kullanmış oldukları 4 adet canlı Kınalı keklik,4 adet tahta kafes ve 5 adet kıl tuzak 'a el konulmuştur." denildi.

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Şanlıurfa'da kaçak avcılara suçüstü
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