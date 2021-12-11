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Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:43 Son Güncelleme: 11.12.2021 11:41

Şanlıurfa'daki kaçak kazıda Roma dönemine ait kaya mezar odaları bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki kaçak kazıda Roma dönemine ait kaya mezar odaları bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak kazı yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma döneminde soylu, zengin ve ekonomik durumu iyi olan (arcosoliumlu) kaya mezar odası bulundu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, ilçe kırsalında izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerce takibe alınan 3 şüpheli, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanın, Roma dönemindeki zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan (arcosoliumlu) 3 kişiye ait 15 metrekare çapındaki kaya mezar odası olduğu belirlendi.Yapılan kazı alanı, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Bölgede, kazıda kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

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Şanlıurfa'daki kaçak kazıda Roma dönemine ait kaya mezar odaları bulundu
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