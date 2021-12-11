Şanlıurfa’daki kaçak kazıda Roma dönemine ait kaya mezar odaları bulundu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, ilçe kırsalında izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerce takibe alınan 3 şüpheli, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanın, Roma dönemindeki zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan (arcosoliumlu) 3 kişiye ait 15 metrekare çapındaki kaya mezar odası olduğu belirlendi.Yapılan kazı alanı, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Bölgede, kazıda kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.