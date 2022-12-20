Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kaçak silah ticareti yapan şahıslara operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi
Giriş Tarihi: 20.12.2022 23:46 Son Güncelleme: 20.12.2022 23:47

Şanlıurfa’da kaçak silah ticareti yapan şahıslara operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alınırken operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kaçak silah ticareti yapan şahıslara operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sırrın Mahallesi'ndeki evinden hırsızlık yapıldığını iddia eden M.A.Y'nin çelişkili beyanları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, M.A.Y'nin, evinde hırsızlık süsü vererek çalındığını iddia ettiği ziynet eşyaları ile 5 tabancayı satması için arkadaşı R.D'ye verdiğini, silah ticareti yaparak kazanç elde etmeye çalıştığını tespit etti. Polis ekiplerince M.A.Y. ve R.D. gözaltına alındı, 5 tabanca ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şanlıurfa’da kaçak silah ticareti yapan şahıslara operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi
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