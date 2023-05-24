Şanlıurfa’da tartıştığı kocasını silahla öldüren kadın gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka mahallesinde meydana gelen olayda, bir süre önce evlenen Yasin D.(23) ve F. D.(23) dün gece kaldıkları Karşıyaka mahallesinde bir evde aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan mermi Yasin D.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yasin D.'nin öldüğü sağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kocasını vuran kadın ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor