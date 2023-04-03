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Giriş Tarihi: 3.4.2023 15:13 Son Güncelleme: 3.4.2023 16:08

Şanlıurfa’da bir kadın sokak ortasında kayınbiraderini öldürdü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir kadın kayınbiraderi olan Ferdi B.’yi, silahla vurdu. Kanlar içersinde kalan kişi öldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir kadın sokak ortasında kayınbiraderini öldürdü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde Korukentte meydana gelen olayda, Hülya Balıkan elindeki silahla kendisine santaj yapan 41 yaşındaki kayınbiraderi Ferdi Balıkan'ı öldürdü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan şahıs ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başında bekledi

Kayınbiraderini silahla vuran kadın, başında polisin gelmesini bekledi. Yerdeki şahıs ve telefonla arayanlara konuşan kadın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kadının kayınbiraderini neden öldürdüğü henüz tam olarak belirlenmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Şanlıurfa’da bir kadın sokak ortasında kayınbiraderini öldürdü
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