Şanlıurfa’da kahreden olay: Yol kenarında oynayan çocuğu hayattan kopardılar!

VALİLİK: MOTOSİKLET ÇALINTI

Yaşanan olayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Suruç ilçesi Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait devriye ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergileyip 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çalıntı olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş, sonrasında şüpheli kişiler takip edilmeye başlanmıştır. Suruç ilçe merkezine doğru kaçmaya başlayan şüpheliler, Suruç ilçe girişinde yol kontrolü yapan polis ekiplerini fark ederek polis noktasından kaçmak için manevra yapmışlardır. Yaptıkları manevrada olay yerinin yakınındaki kum yığınına çarpmaları neticesinde bahse konu olan kaza meydana gelmiştir. Kaza sırasında kum yığınında oynayan bir çocuğumuz vefat etmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait aracın kazaya karışması gibi bir durum söz konusu değildir. Olayla ilgili adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmektedir.''