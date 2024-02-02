Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kalp krizi geçiren sağlık personeli hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.2.2024 00:22 Son Güncelleme: 2.2.2024 00:38

Şanlıurfa’da kalp krizi geçiren sağlık personeli hayatını kaybetti

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık teknikeri olarak görev yapan Mehmet Esen geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kalp krizi geçiren sağlık personeli hayatını kaybetti

Evde rahatsızlanan sağlık teknikeri Mehmet Esen, görevli olduğu Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi olmak istedi. Hastanede fenalaşan sağlık teknikeri Mehmet Esen'e ilk müdahaleyi servisteki arkadaşları yaptı. Acil servise kaldırılan Mehmet Esen, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü sağlık teknikeri Mehmet Esen'in ölümünün ardından bir taziye mesajı yayımladı. Sağlık Müdürlüğü mesajın şu ifadelere yer verdi; Acı kaybımız, hayatını kaybeden Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık teknikeri olarak görev yapan Mehmet Esen'e Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dileriz.'' Dedi.

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Şanlıurfa’da kalp krizi geçiren sağlık personeli hayatını kaybetti
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