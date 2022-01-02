Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza Viranşehir- Diyarbakır yolu Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri belirlenemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki Fatma, Bilal, Medine, Belkize, Nurdin ve İbrahim Halil K. yaralandı.

Kazayı, bölgede asayiş olaylarını önlemek amacıyla devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler fark etti. Yaralıları otomobilden Mehmetçik tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ağır yaralılardan B. K. Şanlıurfa'ya sevk edildi. Burada tedavi altına alınan B. K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.