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Giriş Tarihi: 7.10.2022 21:38

Şanlıurfa"da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’- Suruç karayolunda pamuk yüklü kamyon otomobilin ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü.6 kişide yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfada kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 ölü, 6 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Suruç karayolu üzeri Payamlı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen pamuk yüklü kamyon seyir halindeyken karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle pamuk yüklü kamyon şarampole girdi.

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti,6 kişide yaralandı.Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa"da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 ölü, 6 yaralı
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