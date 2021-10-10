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Giriş Tarihi: 10.10.2021 16:01 Son Güncelleme: 10.10.2021 16:07

Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı ailenden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Suruç karayolu üzeri Yamaç mevkii tepe tesisleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Mahmut Topal idaresindeki kamyonet ara yola girmeye çalışırken Suruç istikametine seyir halinde olan Ziya Uymak idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yaralılara nöbetten çıkan 112 acil sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Balıklıgöl devlet hastanesine kaldırıldı.Polis ve jandarma ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde geçişini sağlarken kazaya karışan otomobil ve kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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