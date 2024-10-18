Şanlıurfa’da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolu Akıncılar Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir A. idaresindeki kamyonet ile Mustafa K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle pikap yan yatarken otomobil ise şarampole yuvarlandı.

Kazada her iki araçta bulunan Mustafa K. (Şoför), Mehmet K., Ahmet K., Alican K., Resul K., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Kılıç'a yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mehmet Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.