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Giriş Tarihi: 29.7.2022 23:05 Son Güncelleme: 30.7.2022 00:11

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki İbrahim Halil Karacan'a sürücü M. E. idaresindeki kamyonet çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı 3 yaşındaki İbrahim Halil Karacan'a yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karacan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü
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