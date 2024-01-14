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Giriş Tarihi: 14.1.2024 22:02 Son Güncelleme: 14.1.2024 22:09

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan kadını kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Kaza, Şanlıurfa- Viranşehir karayolun 30. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre henüz sürücüsü ögrenilmeyen 21 BE 977 plakalı kamyonet Demirol tesisleri yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S'ye (45),kadını çarptı. İhbar olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
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