Şanlıurfa’da kan donduran cinayet! JASAT çözdü!

30 Mart 2023 tarihinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yol kenarında menfez içerisinde bir bebek cesedi bulundu. Olay aydınlatılması için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat daire başkanlığı personelleri görevlendirildi.

Yapılan kapsamlı ve teknik araştırmalar sonucunda yabancı uyruklu bir kadın tarafından evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelen bebeğinin erkek arkadaşı ile birlikte öldürüldüğü belirlendi. Şahıslar, iz bırakmamak ve kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için bebeği ikamet ettikleri bölgeden 105 kilometre uzakta bulunan menfez kenarına bıraktıkları tespit edildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın şüphelileri B.M. ve H.M. isimli şahıslar, 27 Mart 2025 Perşembe günü yapılan operasyonla yakalandı. Karakola götürülen şahıslar, daha sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.