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Giriş Tarihi: 28.3.2025 14:24 Son Güncelleme: 28.3.2025 15:01

Şanlıurfa’da kan donduran cinayet! JASAT çözdü!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2023 bulunan bebek cesedi olayı JASAT sayesinde çözüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kan donduran cinayet! JASAT çözdü!

30 Mart 2023 tarihinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yol kenarında menfez içerisinde bir bebek cesedi bulundu. Olay aydınlatılması için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat daire başkanlığı personelleri görevlendirildi.

Yapılan kapsamlı ve teknik araştırmalar sonucunda yabancı uyruklu bir kadın tarafından evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelen bebeğinin erkek arkadaşı ile birlikte öldürüldüğü belirlendi. Şahıslar, iz bırakmamak ve kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için bebeği ikamet ettikleri bölgeden 105 kilometre uzakta bulunan menfez kenarına bıraktıkları tespit edildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın şüphelileri B.M. ve H.M. isimli şahıslar, 27 Mart 2025 Perşembe günü yapılan operasyonla yakalandı. Karakola götürülen şahıslar, daha sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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Şanlıurfa’da kan donduran cinayet! JASAT çözdü!
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