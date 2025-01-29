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Giriş Tarihi: 29.1.2025 11:52

Şanlıurfa'da kanlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı var!

Şanlıurfa'da ortalık karıştı... İki grup arasından çıkan silahlı kavgada; Fatih Dağ öldü, 2 kişi ise yaralandı.

DHA
Şanlıurfa’da kanlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı var!

Kanlı olay, sabah saatlerinde Kendirci Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, 3 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih Dağ, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Şanlıurfa'da kanlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı var!
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