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Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:23 Son Güncelleme: 20.7.2022 12:24

Şanlıurfa'da kanlı olay: Cami avlusunda katletti!

Şanlıurfa'da korkunç bir olay gerçekleşti. Cami avlusunda bıçaklanan Suriye uyruklu Nasir Hitto (17), hastanede hayatını kaybetti...

DHA
Şanlıurfa’da kanlı olay: Cami avlusunda katletti!

Olay, Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Şanlıurfa'da kanlı olay: Cami avlusunda katletti!
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