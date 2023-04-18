Şanlıurfa’da kanun sanatçısı evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'da yaşayan kanun sanatçısı Mehmet Öncel'den haber alamayan ailesi evine geldi. Evine gelen aile Mehmet Öncel'in hareketsiz bir şekilde yattığını gören ailenin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin Öncel'in öldüğünü sapladı. Öncel'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Mehmet Öncel'in kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öncel'in cenazesi bugün Nebi Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.
Taziyesinin Ramazan Başak Taziye Evinde olacağı öğrenildi.