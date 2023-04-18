Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kanun sanatçısı evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:14 Son Güncelleme: 18.4.2023 10:59

Şanlıurfa’da kanun sanatçısı evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'da ünlü kanun sanatçısı Mehmet Öncel evinde ölü bulundu. Taziyesinin Ramazan Başak Taziye Evinde olacağı öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kanun sanatçısı evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'da yaşayan kanun sanatçısı Mehmet Öncel'den haber alamayan ailesi evine geldi. Evine gelen aile Mehmet Öncel'in hareketsiz bir şekilde yattığını gören ailenin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin Öncel'in öldüğünü sapladı. Öncel'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Mehmet Öncel'in kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öncel'in cenazesi bugün Nebi Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.

Taziyesinin Ramazan Başak Taziye Evinde olacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
Son dakika: ABD'den Türkiye için flaş F-16 kararı: Onay verildi...
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika: Başkan Erdoğan: 650 bin konutu bitirmeden deprem bölgesinden ayrılmayacağız
CHP'li milletvekilinden partililere: CHP'nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada!
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da kanun sanatçısı evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA